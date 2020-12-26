Mansur Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye bünyesinde çalışan personellerin en düşük maaşının 3100 TL olacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2020 Cumartesi, 21:45
Mansur Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
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Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


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