Mansur Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye bünyesinde çalışan personellerin en düşük maaşının 3100 TL olacağını duyurdu.
Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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