Mansur Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu

26 Aralık 2020 Cumartesi, 21:45

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.