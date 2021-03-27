Mansur Yavaş dünya genelinde düzenlenen iklim krizi kampanyası için destek istedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İklim Krizine Karşı Dayanışma Günü'nde, dünya genelinde düzenlenen etkinliğe katılma çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2021 Cumartesi, 19:01
Mansur Yavaş dünya genelinde düzenlenen iklim krizi kampanyası için destek istedi
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Mansur Yavaş, İklim Krizine Karşı Dayanışma Günü'nde, yurttaşları dünya genelinde düzenlenen etkinliğe katılma çağrısı yaptı. Yavaş, "Dünya genelinde düzenlenen bu etkinlik kapsamında 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklarımızı kapatacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün iklim krizine karşı dayanışma günü. Dünya genelinde düzenlenen bu etkinlik kapsamında 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklarımızı kapatacağız. Sürdürülebilir bir gelecek için herkesi ışıkları kapatmaya ve gezegenimizin sesine kulak vermeye davet ediyorum."


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