Mansur Yavaş dünya genelinde düzenlenen iklim krizi kampanyası için destek istedi

27 Mart 2021 Cumartesi, 19:01

Mansur Yavaş, İklim Krizine Karşı Dayanışma Günü'nde, yurttaşları dünya genelinde düzenlenen etkinliğe katılma çağrısı yaptı. Yavaş, "Dünya genelinde düzenlenen bu etkinlik kapsamında 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklarımızı kapatacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün iklim krizine karşı dayanışma günü. Dünya genelinde düzenlenen bu etkinlik kapsamında 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklarımızı kapatacağız. Sürdürülebilir bir gelecek için herkesi ışıkları kapatmaya ve gezegenimizin sesine kulak vermeye davet ediyorum."