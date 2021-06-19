Mansur Yavaş dış basının gündeminde: "Devrim başlatma potansiyeline sahip"

19 Haziran 2021 Cumartesi, 16:03

Siyasi duruşu, hizmetleri ve güçlü iletişim çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Mansur Yavaş, uluslararası basının da radarına girdi.

Borgen Magazine tarafından yapılan haberde Yavaş, “Mevcut siyasi iklime rağmen, yoksulluk ve gıda kıtlığını odak noktası haline getirerek liderlik rolünü üslendi; çalışmalarıyla Z kuşağına umut oldu” ifadeleri ile tarif edildi.

"DEVRİMİ TEMSİL ETME POTANSİYELİ VAR"

Haberde Yavaş'ın, sosyal sorumluluk ve toplum çalışmaları konusunda, siyasi temsil arayışında olan gençler ve yurttaşların desteği ile "Türkiye'de yeni bir devrimin başlangıcını temsil etme potansiyeline sahip olduğu" belirtildi.

Çeşitli toplulukların ihtiyaçlarını dengelemenin yanı sıra, her kökenden ve görüşten yurttaşlar arasındaki dayanışmayı teşvik ettiği belirtilen Yavaş’ın, Ankara içinden ve dışından önemli destek aldığı vurgulandı.

“ANKARA’DA CANLANAN LİDERLİK”

Türkiye’deki siyasi sahnenin son yıllardaki durumunu çalkantılı olarak nitelendiren Borgen, Erdoğan ve AKP'nin çıkarları ile halkın çıkarları arasında ayrışma yaşandığını vurgulayarak, "AKP'ye ilişkin çok sayıda yolsuzluk iddiasının da eklenmesiyle, Türkiye'nin bazı büyük şehirlerindeki vatandaşlar yeni bir liderlik umudu arayışında” ifadelerine yer verdi. Haberde, "Bu arayışa bir yanıt" olarak nitelendirilen Yavaş’ın, göreve başladığı ilk günden bu yana yoksulluk ve gıda kıtlığı ile mücadeleyi, çalışmalarının merkezine koyduğu hatırlatıldı.

Haberde, Ankara liderliği için temiz bir sayfa vaat ettiği söylenen Yavaş, “Ulusal çapta ilgi gördü, muhafazakâr Türk seçmeninin de saygısını kazandı ve her görüşten Türkler arasında yüksek bir dayanışma duygusu yarattı” ifadeleri ile tarif edildi.

Z KUŞAĞININ DESTEĞİ

AKP liderliğinin, ekonomik gidişat nedeniyle sarsıldığı ve iktidar partisinin seçimleri kazanma olasılığının düştüğüne işaret edilen haberde, Belediye Başkanının, projelerini Twitch ve diğer sosyal ağlarda yaptığı çalışmalarla pekiştirdiği dile getirildi. Yavaş'ın, 17 Mart’ta sosyal medya fenomeni Pelin Baynazoğlu (Pqueen) ile yaptığı ve Twitch Türkiye anlık izlenme rekorunun kırıldığı yayın da bu duruma örnek olarak gösterildi.

Anlık izlenmesi 350.000’i aşan yayının ana kitlesini, Z kuşağından gençlerin oluşturduğuna dikkat çekilen haberde bu olay, “gençlerin siyasete katılımının zirvesi” ve “Türk siyasetinde ender görülen bir olay” olarak nitelendirildi.