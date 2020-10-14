Mansur Yavaş duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan “Başak Projesi-Başkent Ankara Köy Evleri Projesi”nin başlatıldığını duyurdu. Nüfusu 5 binin altında olan 903 mahallede, belirlenen 11 tip evden birini yaptırmak isteyen yurttaşlardan zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri için ücret alınmayacak.
‘Başak Projesi-Başkent Köy Evleri Projesi’ için düğmeye basan Başkan Yavaş, mahallerinde (köylerinde) ev yaptırmak isteyen yurttaşlara ücretsiz sunulacak 11 tip ev modelini hazırlattı.
Sosyal medya hesapları üzerinden yurttaşlara projeyi başlattıkları müjdesini veren Başkan Yavaş, “Seçimden önce verdiğimiz gibi, Başak Projemizi 11 tip ev modeli belirleyerek başlatıyoruz. Alınan meclis kararı gereğince, köyüne ev yaptırmak isteyen hemşehrilerimiz zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerinden ücretsiz yararlanacaklar” dedi.
BAŞKENT’TE KIRSAL KALKINMAYA KATKI SAĞLAYACAK MODEL
Başkan Yavaş, birçok yurttaşın kendi köyüne ev yapamadığına dikkat çekerek, “Köylerinde ev yaptırmak isteyenlerin imarlarını çabucak bitirerek, masraf yaptırmayacak şekilde destek vereceğiz. Kendi evinizi verdiğimiz projeyle para vermeden yapabileceksiniz. Köydeki hayatı teşvik edeceğiz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi; kırsal yerleşim alanlarında yerleşimi teşvik etmek, yapılaşmaların yöreye özgü mimarisini devam ettirmek amacıyla çalışmaları tamamlanan ev modellerini görücüye çıkardı.
Köyden kente göçü tersine çevirecek model sayesinde kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedeflenirken, bu projeden yararlanmak isteyen yurttaşlar tek ve çift katlı ev modellerinden birini tercih edebilecek.
ZEMİN ETÜDÜ, MİMARİ, STATİK, ELEKTRİK VE MEKANİK PROJELERİNE ÜCRET ÖDENMEYECEK
Projeden Başkent genelinde nüfusu 5 binin altında olan 903 mahallede ev yaptırmak isteyen yurttaşlar yararlanabilecek.
Kırsal kesimde inşa edilecek 11 tip ev modellerinden birini yaptıracak olan yurttaşlar; Büyükşehir Belediyesine zemin etüdü ile mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri için hiçbir ücret ödemeyecek.
KÖYÜNDE EV YAPTIRMAK İSTEYENLER NEREYE BAŞVURACAK?
“Başak Projesi” kapsamında 11 tip projeden yararlanmak isteyen yurttaşlarımız, parsellerine ait aplikasyon krokileri ile önce ilçe belediyelerine başvuracak.
İlçe belediyeleri ise hazırlayacakları imar çapı ve yol kotu belgeleri ile talepleri, Ankara Büyükşehir Belediyesine iletecek. Gelen talep doğrultusunda, yurttaşlar, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kırsal Planlama Şube Müdürlüğüne başvurarak parsellerine uygun projeleri seçtikten sonra zemin etüdü yapılacak. Mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerini hazırlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, tüm bu belgeleri ilçe belediyelerine iletecek. İlçe Belediyesi tarafından projelerin onaylanmasının ardından “kırsal yapı izin belgesi”ni alan yurttaşlar inşaata başlayabilecek.
FARKLI METREKARE VE TİPTE EVLER
Hazırlanan Başak Projesi kapsamında belirlenen 11 tip arasında;
-2 katlı projelerde:60 metrekarelik 2 1, 115 metrekarelik 3 1, 160 metrekarelik 4 1 ve 200 metrekarelik 4 1,
-Tek katlı projelerde: 65 metrekarelik 2 1, 75 metrekarelik 2 1, 90 metrekarelik 2 1, 100 metrekarelik 3 1, 120 metrekarelik 3 1, 140 metrekarelik 3 1, 180 metrekarelik 4 1 evler yer alıyor.
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