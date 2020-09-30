Mansur Yavaş duyurdu: Filyasyon ekibinin taksi ücretini ABB karşılayacak
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, filyasyon ekibinde yer alacak 300 taksicinin günlük giderlerini karşılayacaklarını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, karantinada olan vatandaşlara sağlık ekiplerinin hızlı müdahale edebilmesi için filyasyon ekibinde yer alacak 300 taksicinin günlük giderlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını açıkladı.
300 TAKSİCİYE DESTEK
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, "Sağlık Bakanlığı ve Valiliğimizle işbirliği yaparak pandemi nedeniyle karantina altında olan vatandaşlarımıza sağlık ekiplerinin hızlı müdahale edebilmesi ve gecikmelerinin önüne geçilebilmesi için filyasyon ekibinde yer alacak 300 taksicimizin günlük giderlerini karşılayacağız" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- Gökçek durmuyor: Sosyal medyada hakaret savaşları!
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ağır bilanço
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar
Video Haberler
- Hatay'da korkutan hortum
- Dehşette, ilk müdahaleyi yapan kişi bakın kim çıktı
- ‘Mafya hizmetleri’ni sosyal medyadan böyle reklam yaptı
- Parkta feci olay! Küçük çocuk 5 metreden düştü
- Gözyaşlarıyla anlattı: Hem dövüp hem taciz ediyordu
- Paris’te korkutan patlama sesi kamerada
- Akıllara durgunluk veren olay! Düşme anı kamerada
- Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama
- “Ben çıkıyorum da sen niye çıkacaksın” tekmesi
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- Gökçek durmuyor: Sosyal medyada hakaret savaşları!
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ağır bilanço
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar