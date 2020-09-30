Mansur Yavaş duyurdu: Filyasyon ekibinin taksi ücretini ABB karşılayacak

30 Eylül 2020 Çarşamba, 15:17

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, karantinada olan vatandaşlara sağlık ekiplerinin hızlı müdahale edebilmesi için filyasyon ekibinde yer alacak 300 taksicinin günlük giderlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını açıkladı.

300 TAKSİCİYE DESTEK

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, "Sağlık Bakanlığı ve Valiliğimizle işbirliği yaparak pandemi nedeniyle karantina altında olan vatandaşlarımıza sağlık ekiplerinin hızlı müdahale edebilmesi ve gecikmelerinin önüne geçilebilmesi için filyasyon ekibinde yer alacak 300 taksicimizin günlük giderlerini karşılayacağız" ifadelerini kullandı.