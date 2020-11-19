Mansur Yavaş duyurdu! Karantinadaki yurttaşlara yemek desteği…

19 Kasım 2020 Perşembe, 11:52

65 yaş üstü ve engelli yurttaşlar başta olmak üzere koronavirüs salgını nedeniyle işlerini kaybedenlere, sağlık çalışanlarına ve yardıma muhtaç yurttaşlara ücretsiz sıcak yemek dağıtımını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 nedeniyle evlerinde karantinada olan yurttaşların 15 günlük kahvaltı ve akşam yemeklerini ücretsiz olarak karşılayacak. “İyilik bulaşıcıdır” anlayışını Başkent’te her geçen gün daha da yaygınlaştıran Başkan Yavaş, vatandaşlara şu sözlerle seslendi:

“Değerli hemşehrilerim, Covid-19 nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılamaya başlıyoruz. İhtiyaç halinde ‘0530 010 07 50’ numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla iyileşeceğiz.”

BAŞKAN YAVAŞ: “ACİL İHTİYAÇLARINIZDA DA YANINIZDAYIZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, devam eden salgın süreci nedeniyle acil ihtiyaçları olan yurttaşların da bu ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. Yeni uygulama ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Yavaş, “Covid-19 tedbirleri gereğince alınan kararlar doğrultusunda eczane gibi acil ihtiyaçlarınızı karşılamak için ekiplerimiz her an hazır durumdadır. İhtiyaç halinde Başkent 153 hattımızdan bize ulaşabilirsiniz” dedi.

BELPA MUTFAĞINDA HİJYENİK PAKETLER HALİNDE HAZIRLANIYOR

Başkent 153 ya da “0530 010 0750” numaralı telefonu arayan yurttaşlar için Büyükşehir Belediyesi BELPA Mutfağında hijyenik paketler halinde hazırlanan kahvaltı ve üç çeşit sıcak yemek ücretsiz olarak belediye araçlarıyla ulaştırılıyor. Karantina altındaki yurttaşlara yönelik yeni hizmet için yoğun talep aldıklarını belirten BELPA Genel Müdürü Ramazan Değerli, şu bilgileri paylaştı:

“Daha önce 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile engelli vatandaşlarımıza yemek hizmetine başlamıştık. Covid-19 salgınının günümüzdeki artışını göz önüne alarak hasta vatandaşlarımızın da yemek ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Kampanyaya yeni başlamış olmamıza rağmen şu anda günlük 2 bin hastamıza yemek gönderiyoruz. Bu sayının giderek artacağını düşünüyoruz. Bütün tedbirlerimizi aldık, çalışma programlarımız hazır. Hastalarımıza kahvaltı ve üç çeşit sıcak yemeklerini ulaştırıyoruz. Sahadayız, hastalarımızın yanındayız.”