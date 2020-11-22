Mansur Yavaş duyurdu: Otobüs ve metro seferlerine yeni düzenleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki otobüs ve metro saatlerine düzenleme yapıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2020 Pazar, 21:36
Mansur Yavaş duyurdu: Otobüs ve metro seferlerine yeni düzenleme
Abone Ol google-news

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeye göre kentteki otobüs ve metro saatlerine düzenleme yapıldığını duyurdu.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşehrilerim; Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otobüs ve metro hareket saatlerimizi düzenledik. Yasağa bağlı Metro ve Ankaray’ın çalışmayacağı saatlerde semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veriyoruz. Detaylar:  http://ego.gov.tr" ifadelerini kullandı


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler