Mansur Yavaş duyurdu: Otobüs ve metro seferlerine yeni düzenleme
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki otobüs ve metro saatlerine düzenleme yapıldığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeye göre kentteki otobüs ve metro saatlerine düzenleme yapıldığını duyurdu.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli hemşehrilerim; Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otobüs ve metro hareket saatlerimizi düzenledik. Yasağa bağlı Metro ve Ankaray’ın çalışmayacağı saatlerde semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veriyoruz. Detaylar: http://ego.gov.tr" ifadelerini kullandı
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