Mansur Yavaş duyurdu: Otobüs ve metro seferlerine yeni düzenleme

22 Kasım 2020 Pazar, 21:36

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeye göre kentteki otobüs ve metro saatlerine düzenleme yapıldığını duyurdu.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşehrilerim; Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otobüs ve metro hareket saatlerimizi düzenledik. Yasağa bağlı Metro ve Ankaray’ın çalışmayacağı saatlerde semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veriyoruz. Detaylar: http://ego.gov.tr" ifadelerini kullandı