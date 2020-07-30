Mansur Yavaş duyurdu: Taksilere ücretsiz şeffaf kabin
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş corona ile mücadele kapsamında taksilere ücretsiz şeffaf kabin takılacağını duyurdu. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı duyuruda "Kabinler, arzu eden taksici esnafımızın aracına bayramdan sonra ücretsiz bir şekilde yerleştirilecek" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi corona ile mücadele kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Belediye hem sürücülerin hem de vatandaşların virüsten korunması için taksilere şeffaf kabin hazırladı.
Konuyla ilgili duyuruyu Twitter hesabından yapan Başkan Mansur Yavaş şunları kaydetti:
* Pandemiyle mücadele kapsamında vatandaşımızın ve taksicilerimizin sağlığını korumak, aynı zamanda yolcu kaybını önlemek amacıyla şeffaf kabin yerleştirme çalışması başlatıyoruz.
* Kabinler, arzu eden taksici esnafımızın aracına bayramdan sonra ücretsiz bir şekilde yerleştirilecek.
Video Haberler
- 8 katlı binadan minibüsün üzerine çakıldı!
- Lojman karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
- AKP’liler belediyeyi bastı! 3.5 milyonluk fatura kavgası
- Esenyurt'ta kauçuk fabrikasında yangın
- Taksim'de o taksi sürücülerine ceza kesildi!
- Taksiden inip göle atladı, itfaiye boğulmaktan kurtardı
- Sahilde jet skili tacizci şoku!
- Genç kadın kocasını bıçaklayarak hastanelik etti
- Hatay Barosu Başkanı gözaltına alındı
- Eski patronunu evinin önünde silahla öldürdü