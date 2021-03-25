Mansur Yavaş hangi takımlı olduğunu açıkladı

25 Mart 2021 Perşembe, 10:49

Ankara'da gösterdiği sosyal belediyecilik örneği ile yurttaşların takdirini toplayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün akşam katıldığı bir televizyon yayında futbola dair önemli açıklamalarda bulundu.

"FUTBOL İLE İLGİLİYİM, BEŞİKTAŞLIYIM"

Futbol ile ilgilendiğini söyleyen Yavaş, Ankargücü'nün, Ankara için bir marka değer olduğunu belirtilrken geçmişte futbol oynadığını ve Beşiktaşlı olduğunu ifade etti.