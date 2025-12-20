Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: 'Rafa Silva bombası elimizde patladı'

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek sahasında 4 maç sonra galip geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın müsabakanın ardından karşılaşmayı beIN Sports'a değerlendirdi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Oyunun zor olacağını zaten bekliyorduk. Bu oyun bizim için sürpriz değil. Ama kazanmak çok önemli. Genelde ülke futbolunda her şey tabelaya bağlı olduğu için 'kazanırsan her zaman haklısın' mantığı bizim futbolumuz için çok geçerli bir durum. Özkaynaktan 5 tane oyuncumuz vardı bugün sahada. Onları yetiştiren Ozan hoca da kulübede oturuyor."

"RAFA SILVA BOMBASI ELİMİZDE PATLADI"

"Taylan'a uzun bir aradan sonra ilk kez şans verdik. Rıdvan eskiye nazaran daha iyi oynadı. Tammy sakatlanınca Milot'u santrafora aldı. Bu kadar sıkıntılı geçen bir devrede başarılı mıyız? Bence değiliz. Biz ligi minimum 8-10 puan daha yukarıda bitirebilirdik. İnanılmaz bireysel hatalar yaptık. Sonra Rafa Silva bombası da elimizde patladı. Eksikler nedeniyle ofansif hamle yapma şansımız da çok düşük. Çok zor bir ilk yarı bitirdik. Kötü olacağını bekliyorduk ama kötünün de bir derecesi vardır. Ona rağmen ayakta durmaya çalışıyoruz. İkinci yarı ne olur, neler değişir onu göreceğiz."

"RAFA SILVA FUTBOLCU GİBİ ANTRENMAN YAPARSA KAPIMIZ AÇIK"

"Rafa Silva ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Rafa Silva'nın antrenman programı çok zayıf. 10 üzerinden not vermem gerekirse sıfır. Devre arasında burada kalırsa ve bir futbolcu gibi antrenman yaparsa ona kapımızı açarız. Ama mevcut durumda kapımızın açık olması mümkün değil."

"4-6 ARASINDA TRANSFER YAPMAYI PLANLIYORUZ"

"Transfer için bölge söylemeyeyim ama görüştüğümüz oyuncular var. Serkan Reçber temasta. 4-6 arasında transfer yapmayı planlıyoruz. Yaz döneminde bir o kadar daha takviye yapmamız gerekiyor."