Mansur Yavaş: Israrlı mücadelemiz sonuç verdi

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 07:53

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Yavaş’ın, belediye başkanı olduğu günden itibaren belediye meclisinin gündemine taşıdığı Polatlı’nın altyapı sorununu çözüme kavuşturmak için kredi talebi, 'Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Haberi sosyal medya üzerinden paylaşan Yavaş, "Polatlı halkına müjde olsun. İhaleyi Polatlı’da tek seferde yapacağız. İnşallah Polatlı’daki su problemini bitireceğiz” dedi.

Yavaş, Başkent’in altyapı sorunlarının çözümü için ASKİ’nin kredi yoluyla borçlandırılması talebini sık sık Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşıyordu. Muhalefetin oylarıyla yaklaşık bir yıldır reddedilen ve ertelenen kredi talebi 'Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı' gündemine bir kez daha geldi. Mansur Yavaş’ın ısrarları sonucunda ASKİ’ye 472 milyon TL kredi kullandırma talebi belediye meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

MANSUR YAVAŞ DUYURDU

Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama ile, “Israrlı mücadelemiz sonuç verdi. Yıllardır kangren haline gelmiş olan Polatlı ve Ankara’nın birçok bölgesinde acil yapılması gereken su altyapı yatırımları kredi kararı Meclis’ten oy birliği ile çıktı. Polatlı halkına müjde olsun. İhaleyi Polatlı’da yapacağız” dedi.

Yavaş, İvedik- Polatlı Ana İsale Hattı ihalesinin tek seferde yapılması için meclis görüşmeleri sırasında ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’e talimat verdiğini belirterek şöyle devam etti:

“Öncelikle bu rakamın çok daha üzerinde mal olacak bir şekilde ASKİ Genel Müdürüne talimat veriyorum. Benden haber beliyordu, parça parça mı yapalım yoksa tek seferde mi yapalım diye. Polatlı da ihaleyi tek seferde yaparsak 2 ya da 2,5 yılda yapılabileceğini söylediler. Tek seferde ihale yapılması için talimatı vereceğim ve inşallah Polatlı’daki su problemini de bitireceğiz.”