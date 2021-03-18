Mansur Yavaş, kendisini en çok üzen şeyi canlı yayında açıkladı

18 Mart 2021 Perşembe, 08:06

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, canlı yayın platformu Twitch’te Pelin Baynazoğlu’nun (Pqueen) yayınına katıldı. Yavaş, ortalama canlı izlenme sayısı 300 bini aşan ve izlenme rekoru kıran yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SİYASETE VATAN SEVGİSİ NEDENİYLE ATILDIM"

Boş vakitlerinde Ankaragücü maçlarına gittiğini belirten Yavaş, siyasete kariyer yapmak için değil ‘Vatan sevgisi’ nedeniyle atıldığını söyledi.

"ATATÜRK'Ü ÖRNEK ALIYORUM"

Örnek aldığı tek ismin Atatürk olduğunu ifade eden Yavaş, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Atatürk'ün hayatını okuduğunuz zaman, o günkü şartlarda, ülkede birçok insan sizi düşmanlarla birlikte hal etmek için uğraşırken tekrar ülkede yeni bir sistem kurmak çok büyük bir cesarettir. "

"HAKARET ETMEK RUHSAL BOZUKLUK"

Sosyal medyadaki eleştiri ve hakaretlere değinen Yavaş, "Bu ruhsal bir bozukluk. Bence sosyal medyada insanlar kendi isimleriyle girsin, özellikle belirli konularda kendi fikrini beyan etsin, eleştirisini yapsın.

Ben belediye başkanı olduktan sonra bir tane siyasi mesajım yoktur. Rakiplerime sataşmam yoktur. Ben Twitter’ımı yalnızca görevimle ilgili kullanmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

"BANA ÇATANLARA ÖZELDEN YAZIYORUM"

Kendisine çatan kişilere bazı zamanlarda özelden cevap yazdığını anlatan Yavaş, "Kimileri Twitter’a giriyor çatacak yer arıyor, geliyor bana çatıyor. Ben de özelden ‘Ağabey emekli olmuşsun ne güzel. Hacca git, ibadet et. İyi bir şeyler yap. Ne diye bana sataşıp duruyorsun’ yazıyorum." diye konuştu.

"GENÇLERİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Gençlerle iletişim kurmanın önemli olduğunu belirten Yavaş, "Şu an 21 yaşında olsaydım ne düşünürdüm bilmiyorum ancak ülkenin gençlerini kaybetmemesi lazım. Ama gençler yurt dışına gidiyor. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum." dedi.

GENÇLERE KİTAP VE MÜZİK ÖNERİSİ

“Beyaz Zambaklar Ülkesi’nde kitabını öneririm. Müzik olarak da Barış Manço’yu sadece ritim olarak dinlemesinler. Sözlerini de dinlesinler. Çok önemli mesajlar veren sözleri var. Ben izlemedim ama Yüzüklerin Efendisi filmini de tavsiye ederim. Çocukların hayal etmesi lazım.”

"YÖNETEMEZLER DEDİLER"

"Genellikle hep yönetemezler, yapamazlar dediler hep. Biz eskilerden 10 kat iyisini yapmak zorundayız. Eleştirilen şeyleri yapmamak durumundayız. Korkmuyoruz. Ben başarıdan tatmin olmuyorum. Son güne kadar Ankara halkı için bir fazla ne yapmak gerekiyorsa hepsini yapmak istiyorum. Yanlış giden ne varsa onu düzeltmeyi sonuna kadar götüreceğiz."

"BENİ EN ÇOK ÜZEN ŞEY..."

Canlı yayının sonunda kendisini en çok üzen şeyi açıklayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi ortamında malesef biz alacaklarımızı erteledik. Türkiye'de bunu ertelemeyen kuruluşlardan bir tanesi internet servis sağlayıcıları. Bunu hiç unutmuyorum. Her yerden eleştirdim ve eleştirmeye devam ediyorum. Afet ortamında para düşünülmez. Biz elimizden geldiği kadar mağdur öğrencilere yardımcı olmaya çalıştık ama içimde yaradır; Bu ülkedeki öğrencilere tamamına ücretsiz internet verilemez miydi?"

YAYINDAN ELDE EDİLEN GELİR 'YEŞİLİN BAŞKENTİ' PROJESİNE BAĞIŞLANACAK

Bununla birlikte Yavaş'ın katıldığı Twitch yayını, 362 bin canlı izleyici sayısına ulaşarak Türkiye rekorunu kırdı. Canlı yayından elde edilen 20 bin TL’yi aşkın gelir Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ‘Yeşilin Başkenti’ projesine bağışlanacağı bildirildi.