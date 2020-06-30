Mansur Yavaş: Melih Gökçek döneminde tonu 60 dolar olan asfaltı 25 dolardan aldık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent genelinde faaliyet gösteren 13 Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yöneticileriyle bir araya geldi.Yavaş, kendisinden önceki belediye yönetiminin yaptığı ihalede asfaltın tonunun 60 dolardan alındığını, bu rakamı 25 dolara çektiklerini söyledi.



Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmede; Ankara’da istihdamın geliştirilmesi, sanayi üretiminin artırılması ve OSB'lerle ilgili talepler masaya yatırıldı.

KENT EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜKŞEHİR-OSB İŞ BİRLİĞİ

Başkan Yavaş'ın başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baki Kerimoğlu, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve daire başkanlarının yer aldığı toplantıya; Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, 1. OSB Başkanı Mehmet Niyazi Akdaş, 2. ve 3. OSB Başkan Vekili Mete Çağlayan, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Ankara İvedik, Anadolu, Ankara Dökümcüler, Çubuk Hayvancılık İhtisas, Başkent, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB başkanları da katıldı.

Sanayicilerin taleplerini dinleyerek, tek tek not alan ve her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Başkan Yavaş, Başkent sanayisinin gelişmesi ve istihdamın artması için iş birliğine hazır olduklarının altını çizerek, “Ankara’da yatırımlara ve iş gücüne katılımın artmasını sağlayan projelere öncelik vermek istiyoruz. Sanayicilerimizle ortak projelere imza atmayı arzuluyoruz” dedi.

“ASFALTIN TONU 60 DOLAR'DAN 25 DOLAR'A DÜŞTÜ”

Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarında Başkent'te önemli bir asfalt seferberliği başlattıklarını anlatan Başkan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ostim, İvedik ve Siteler gibi noktalara büyük ölçüde asfalt serildi. Gelirlerimizde yüzde 70'e yakın düşme var. Buna karşılık enerjide, elektrikte bize hiçbir erteleme yapılmadı. Belediyenin gelirleri azaldı ama giderlerini hiç durdurmadılar. Tüm bunlara rağmen asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Göreve geldikten sonra ihalelerin açık ve şeffaf bir biçimde yapılarak, Büyükşehir'e kaynak aktarmaya çalıştıklarını hatırlatan Başkan Yavaş, “Bir firma daha önceki dönemde Ankara'da aşağı yukarı birkaç milyar dolarlık asfalt ihalesi almış, tonu 60 dolardan. Biz şimdi 19 firmanın girdiği açık ihaleyle aynı firmaya 25 dolardan yaptırıyoruz. İhaleye çok firma girince kırım da çok oluyor” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ'TAN LİYAKAT VURGUSU

Sanayicilerin yetişmiş itfaiyeci ve itfaiye istasyonu taleplerine de cevap veren Başkan Yavaş, işe alımlarda liyakata önem verdiklerinin altını çizerek, şöyle konuştu: “Biz göreve gelmeden Büyükşehir'e 600 itfaiyeci alınmış. Bu 600 itfaiyeciden 157 kişi kalmış. Diğerlerinin çoğunu memur yapmak için almışlar ve diğer kurumlara aktarmışlar. Biz Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin aldık, itfaiyecilik okulu mezunlarını alıyoruz. Mülakata katılacak 1200 kişi arasından bu işin eğitimini almış 300 kişiyi istihdam edeceğiz. Başka yere geçmelerine de izin vermeyeceğiz.”