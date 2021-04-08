Mansur Yavaş: Ramazan boyunca Halk Ekmek'te ekmek 1 TL
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ramazan ayı süresince Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin 1 TL'ye satılacağını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabında ramazan ayıyla ilgili olarak paylaşımda bulundu.
Yavaş, "Kıymetli hemşehrilerim, 6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik. Sizlere sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak adına Ramazan ayı süresince Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 TL olarak belirledik" ifadelerini kullandı.
Kıymetli hemşehrilerim,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 8, 2021
6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik.
Sizlere sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak adına Ramazan ayı süresince Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 TL olarak belirledik. pic.twitter.com/pDL5zolSiz
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