Mansur Yavaş: Ramazan boyunca Halk Ekmek'te ekmek 1 TL

08 Nisan 2021 Perşembe, 11:31

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kişisel Twitter hesabında ramazan ayıyla ilgili olarak paylaşımda bulundu.





Yavaş, "Kıymetli hemşehrilerim, 6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik. Sizlere sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak adına Ramazan ayı süresince Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 TL olarak belirledik" ifadelerini kullandı.