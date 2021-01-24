Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan Uğur Mumcu paylaşımı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından Uğur Mumcu'yu andı. İmamoğlu ve Yavaş, yine 24 Ocak'ta katledilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı da unutmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 28 yıl önce katledilen yazarımız Uğur Mumcu'yu andı.
Mansur Yavaş paylaşımında, "Hep birlikteyiz, ey halkım unutma bizi." 24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı hain suikast sonucu aramızdan ayrılan Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu’yu rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullanırken İmamoğlu da "Bu halk seni hiç unutmadı... Cesur bir gazeteci, dürüst bir vatansever, yılmaz bir Cumhuriyet savunucuydu. Uğur Mumcu’yu rahmet ve saygı ile anıyorum" dedi.
"Hep birlikteyiz, ey halkım unutma bizi."— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 24, 2021
24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı hain suikast sonucu aramızdan ayrılan Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu’yu rahmetle yad ediyorum. pic.twitter.com/6u4SoDOvRV
Bu halk seni hiç unutmadı...— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 23, 2021
Cesur bir gazeteci, dürüst bir vatansever, yılmaz bir Cumhuriyet savunucuydu. #UğurMumcu’yu rahmet ve saygı ile anıyorum. pic.twitter.com/Z97E4Mw6SZ
GAFFAR OKKAN DA UNUTULMADI
"Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." Mustafa Kemal Atatürk #GaffarOkkan ülkesini çok seven, hiçbir ayrım yapmadan herkesle gönül bağları kuran iyi bir Emniyet Müdürü idi. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/bYE7ufYs0L— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 24, 2021
"Makam peşinde değilim, yapacak bir şey bulamazsam babamın fırınına gider ekmek satarım."— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 24, 2021
Hain bir terör saldırısı sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ı rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/VZxYEea3pw
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