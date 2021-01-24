Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan Uğur Mumcu paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından Uğur Mumcu'yu andı. İmamoğlu ve Yavaş, yine 24 Ocak'ta katledilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı da unutmadı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2021 Pazar, 09:48
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan Uğur Mumcu paylaşımı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 28 yıl önce katledilen yazarımız Uğur Mumcu'yu andı.

Mansur Yavaş paylaşımında, "Hep birlikteyiz, ey halkım unutma bizi." 24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı hain suikast sonucu aramızdan ayrılan Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu’yu rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullanırken İmamoğlu da "Bu halk seni hiç unutmadı... Cesur bir gazeteci, dürüst bir vatansever, yılmaz bir Cumhuriyet savunucuydu. Uğur Mumcu’yu rahmet ve saygı ile anıyorum" dedi.




GAFFAR OKKAN DA UNUTULMADI

İmamoğlu ve Yavaş, 2001 yılında suikaste kurban giden Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı da unutmadı. Okkan da Mumcu gibi 24 Ocak'ta  fâili hâlen meçhul olan bir cinayete kurban gitmişti.



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