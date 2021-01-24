Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan Uğur Mumcu paylaşımı

24 Ocak 2021 Pazar, 09:48

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 28 yıl önce katledilen yazarımız Uğur Mumcu'yu andı.

Mansur Yavaş paylaşımında, "Hep birlikteyiz, ey halkım unutma bizi." 24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı hain suikast sonucu aramızdan ayrılan Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu’yu rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullanırken İmamoğlu da "Bu halk seni hiç unutmadı... Cesur bir gazeteci, dürüst bir vatansever, yılmaz bir Cumhuriyet savunucuydu. Uğur Mumcu’yu rahmet ve saygı ile anıyorum" dedi.









"Hep birlikteyiz, ey halkım unutma bizi."



24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı hain suikast sonucu aramızdan ayrılan Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu’yu rahmetle yad ediyorum. pic.twitter.com/6u4SoDOvRV — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 24, 2021





Bu halk seni hiç unutmadı...



Cesur bir gazeteci, dürüst bir vatansever, yılmaz bir Cumhuriyet savunucuydu. #UğurMumcu’yu rahmet ve saygı ile anıyorum. pic.twitter.com/Z97E4Mw6SZ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 23, 2021

GAFFAR OKKAN DA UNUTULMADI İmamoğlu ve Yavaş, 2001 yılında suikaste kurban giden Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı da unutmadı. Okkan da Mumcu gibi 24 Ocak'ta fâili hâlen meçhul olan bir cinayete kurban gitmişti. "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." Mustafa Kemal Atatürk #GaffarOkkan ülkesini çok seven, hiçbir ayrım yapmadan herkesle gönül bağları kuran iyi bir Emniyet Müdürü idi. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/bYE7ufYs0L — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 24, 2021



