Mansur Yavaş ve Meral Akşener'den baro başkanlarına destek ziyareti

23 Haziran 2020 Salı, 11:09

Baro başkanlarının Ankara girişine 300 metre kala Eskişehir Yolu üzerindeki şantiyede beleyişi sürüyor. Basının ve avukatların baro başkanlarının yanına izin verilmiyor.

Engellemelere rağmen eylemlerini sürdüren baro başkanlarına, kendisi de avukat olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener destek ziyaretinde bulundu.

"Savunma Yürüyüşü" başlatan baro başkanları dünden bu yana Ankara girişinde polis ablukasında. Sabah saatlerinde etrafları iki bariyer ve zırhlı araçlarla kapatılan hukukçuların giriş ve çıkışına izin verilmiyor.

Avukatlık yasası ve baroların seçim sistemini değiştirecek düzenlemeye karşı 19 Haziran’da birçok ilden Ankara’ya “Savunma Yürüyüşü” başlatan avukatlar, başkentte sokulmuyor. Üç gün boyunca yürüyen hukukçular, uğradıkları her il ve ilçede engellemelerle karşılaştı. Dün Ankara girişinde yolları kesilen baro başkanlarının kentte girişlerine izin çıkmadı.

Dünden bu yana 5 kez müdahaleyle karşılaşan hukukçular, gece de etrafları iki ayrı bariyerle kapatıldı. Abluka altına alınan baro başkanlarının bariyerlerin dışına çıkmasına izin verilmiyor. Bariyerlerin etrafı de polis otobüsleriyle çevrildi.

Basın ve avukatların, baro başkanlarının yanına gitmesine izin verilmiyor. Baro başkanlarının ablukaya alındığı noktanın 100’er metre ilerisinde her iki uçta da polis bekliyor.







