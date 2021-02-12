Mansur Yavaş: Yalan, iftira ve harama karşı mücadelemiz karşılığını buldu

Danıştay, Ankara Ticaret Odası eski başkanı Sinan Aygün’ün yaptırdığı TOGO kuleleriyle ilgili verdiği kararda, 20 bin metrekarelik alana 120 bin metrekarelik inşaat yapılmasına ilişkin olarak, Belediye Meclisi’nin aldığı inşaat yoğunluğunun azaltılması kararına uyulmasını istedi. Yavaş kararın ardından, yaptığı paylaşımda, "Yalan, iftira ve harama karşı mücadelemiz karşılığını buldu..." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2021 Cuma, 13:52
Mansur Yavaş: Yalan, iftira ve harama karşı mücadelemiz karşılığını buldu
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CHP eski milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün tarafından yaptırılan TOGO kuleleriyle ilgili Danıştay son kararını verdi. 20 bin metrekarelik inşaat alanına 120 bin metrekarelik inşaat yapılan proje mahkeme, Belediye Meclisi’nin aldığı inşaat yoğunluğunun azaltılması kararına uyulmasını istedi.

Mansur Yavaş'tan konuyla ilgili paylaşım geldi.

Yavaş, "Yalan, iftira ve harama karşı mücadelemiz karşılığını buldu. Mahkeme, Togo Kuleleri’yle ilgili kararını verdi, biz haklı çıktık. İftira, diz çökecekti, yine çöktü. Hak yerini bulacaktı, yine buldu. Doğru duvar yıkılmazdı, yine yıkılmadı. Ankara'mız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün’ün sahibi olduğu TOGO kuleleri projesi Aralık 2019’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından mahkeme kararı gereği mühürlenmişti. Mühürlemenin ardından Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kendisinden rüşvet istediğini iddia etmişti. Aygün’ün iddialarına karşı Yavaş dava açmıştı.


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