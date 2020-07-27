Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanyaya 3 günde rekor destek
ABB Başkanı Yavaş’ın Kurban Bayramı öncesi başlattığı ‘Afiyet Ver’ kampanyasına destek sürüyor. Kampanyaya üç günde 21 binden fazla hayırseverden yaklaşık 4 milyon TL destek geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB), Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı ve ihtiyaç sahibi ailelere paketlenmiş kavurma ya da kıyma ulaştırılacak olan kampanyaya 72 saatte Türkiye’nin 81 ilinden 21 binden fazla hayırsever, yaklaşık 4 milyon TL destekte bulundu.
Kampanya dahilinde şu ana kadar 68 binden fazla paket kavurma ve kıyma siparişi alındı. Hayırsever vatandaşlar www.afiyetver.com internet sitesi üzerinden siparişlerini vermeye devam ediyor.
Yavaş, sosyal medya hesaplarından üçüncü günün sonunda da hayırsever vatandaşlara teşekkür mesajı yayınladı. Yavaş, mesajında, "İyiliğin başkentinden başlattığımız ‘Afiyet Ver’ kampanyamıza 72 saatte yaklaşık 4 milyon TL destek geldi ve dayanışma devam ediyor. Gönülden gönüle iyilik köprüleri kuran tüm hayırseverlere sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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