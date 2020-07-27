Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanyaya 3 günde rekor destek

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 23:14

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB), Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı ve ihtiyaç sahibi ailelere paketlenmiş kavurma ya da kıyma ulaştırılacak olan kampanyaya 72 saatte Türkiye’nin 81 ilinden 21 binden fazla hayırsever, yaklaşık 4 milyon TL destekte bulundu.