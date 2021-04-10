Mansur Yavaş'tan Açelya Apartmanı ile ilgili açıklama: Kimse mağdur edilmeyecek

10 Nisan 2021 Cumartesi, 16:53

ANKARA'da, yanına yapılan inşaatın temel kazısı sırasında temelinde kayma meydana gelen 8 katlı Açelya Apartmanı ve çevresindeki 20 bina çökme riskine karşı tahliye edildi. Güvenlik önlemlerinin alınması ardından Açelya Apartmanının kontrollü yıkımına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yıkım çalışmalarının sürdürüldüğü Açelya Apartmanı'nda inceleme yaptı. Başkan Mansur Yavaş, incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yavaş, Açelya Apartmanı'nın sağındaki ve solundaki binaların da risk taşıdığını belirterek, "Önündeki binanın da sarsıntıdan dolayı yıkım esnasında problem olacağı söyleniyor. İçtekini yıkıp hafriyatı oradan alındıktan sonra belli olacak. Daha sonra bu yıkıntı bir yerde toplanacak, ailelerin kendi özel mallarını oradan seçmeleri sağlanacak. Koordinasyon merkezi kuruldu. Vatandaşların bundan sonra iskanı konusunda yapılacak işlerde koordine sağlanıyor. Kimse mağdur edilmeyecek. Bakanlık, valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi olarak herkes üzerine düşeni yapıyor" dedi.



