Mansur Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi: Kendinizi Allah’ın yerine koymayın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP’li Belediye Meclis üyesinin, “Boğaziçi’nde Kabe’ye hakaret edilirken sesiniz çıkmadı” sözü üzerine, “Bunu kabul etmiyoruz. Hep kendinizi dindar görüyorsunuz. Milleti dinsiz görüyorsunuz. Bunun için kaybedeceksiniz. Kendinizi Allah’ın yerine koymayın” karşılığını verdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Şubat 2021 Pazartesi, 19:36
Mansur Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi: Kendinizi Allah’ın yerine koymayın
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün yapılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Şubat Ayı 1. Birleşimi’nde AKP’li meclis üyesi Nihat Yalçın'ın, “Boğaziçi’nde Kabe’ye hakaret edilirken sesinizi çıkarmadınız” demesine sert çıktı.

Yavaş, “Bunu kabul etmiyoruz. Hep kendinizi dindar görüyorsunuz. Milleti dinsiz görüyorsunuz. Bunun için kaybedeceksiniz. Kendinizi Allah’ın yerine koymayın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dahil herkes eleştirmiştir bunu” sözleriyle AKP'linin iddiasını reddetti. 


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