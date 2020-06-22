Mansur Yavaş'tan Ankaralılara önemli uyarı
Mansur Yavaş Ankara'da yaşanacak olan kuvvetli yağışa karşı Ankaralılara uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Gene Müdürlüğü (MGM) Ankara için kısa süreli gök gürültülü sağanak yağmur uyarısında bulundu.
Sosyal medya hesabından yurttaşalara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Olumsuz hava koşullarının muhtemel risklerine karşı birimlerimiz teyakkuzdadır” dedi.
Yurttaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmasını isteyen Mansur Yavaş, "Kıymetli hemşehrilerim; kentimizde yarın sabah başlayıp akşama kadar devam etmesi öngörülen kuvvetli yağış beklenmektedir. Olumsuz hava koşullarının muhtemel risklerine karşı birimlerimiz teyakkuzdadır. Talep ve şikayetlerinizi Başkent 153 hattımıza iletebilirsiniz" dedi.
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