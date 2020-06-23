Mansur Yavaş'tan baro başkanlarına destek

İllerinden başlattıkları “Savunma Yürüyor” eylemiyle geldikleri Ankara’nın girişinde durdurulan baro başkanları eylemlerini sürdürürken, gün boyu müdahale eden polisin kendilerine gönderilen yemeğe el koyduğunu, çevrede ihtiyaçlarını giderdikleri kafenin kapatılmaya zorlandığını belirttiler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eylemlerini sürdüren baro başkanlarına gece yarısı çorba gönderdi.

Kendilerine destek için gelen avukatları evlerine gönderen baro başkanları, Ankara’nın girişine 300 metre kala bir şantiyede bekleyişlerini sürdürüyor.

"AÇ DA BIRAKSANIZ..."

Bekleme kararlı olan baro başkanlarının yemeklerine de el konulduğunu Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt sosyal medyadan şöyle duyurdu:

“Ankara Barosu'nca buradaki Baro Başkanları ve meslektaşlar için getirtilen yemeklere el konuldu az önce. Ayıbın, hukuksuzluğun tarihi yazılıyor Başkent girişinde.

Unutmayın şunu: Aç da bıraksanız, susuz da bıraksanız savunma makamı susmayacak. Direniyoruz.”

Bozkurt ayrıca, “Bir bardak çayı almamıza bile engel oluyorsunuz ama bizim içimiz sımsıcak. Sizin kalplerinizse buz kesmiş. Biz dimdik ayaktayız ve gülüyoruz ya bu da size dert olsun. Zülüm payidar olmaz” diye mesaj attı.

Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci de geçe yarısı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Şu anda arada acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için geldiğimiz çay ve kahve içtiğimiz kafeyi de çevik kuvvet kapatmaya zorluyor. Çadır kurdurmadırlar, sandalye vermiyorlar. Yemek verdirmiyorlar” dedi.

ÇORBA VE YAĞMURLUK DESTEĞİ

Başkent’te yoğun yağış altında polisin müdahalesine maruz kalan baro başkanlarına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yağmurluk gönderdi. Aydın Baro Başkanı Bozkurt, yaptığı paylaşımda Yavaş’a teşekkür etti:

“Şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş buraya sıcak çorba ve yağmurluk gönderdi. Meslektaş