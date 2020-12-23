Mansur Yavaş'tan bir hizmet daha
19 Kasım’da yaptığı paylaşımda “Aralık ayı sonuna kadar tüm köylerimize ücretsiz internet hizmeti sağlamış olacağız” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sözünü yerine getirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sonradan mahalle olan 914 köye ücretsiz internet hizmeti götürüldü.
Başkent’te "öğrenci dostu" projelere imza atan Başkan Mansur Yavaş, özellikle pandemi sürecinde uzaktan eğitimin devam etmesi üzerine interneti olmayan 928 kırsal mahalleye ücretsiz internet bağlantısı yapacaklarını açıkladı.
19 Kasım’da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla köylere 45 günde internet bağlantısı gerçekleştirecekleri sözünü veren Başkan Yavaş, bu sözünü bir ay içinde yerine getirdi. 10 köyde altyapı bulunması nedeniyle muhtarların kurulum istemediği, 4 köyde ise köy konağı yapımının sürmesi nedeniyle kurulumun ertelendiği ücretsiz internet hizmeti, toplam 914 köyde tamamlandı.
Başkan Yavaş, yapılan çalışmaların yakından takip edilmesi için de koylereinternet.ankara.bel.tr internet adresini kullanıma açtı.
TÜRKİYE'DE BİR İLK
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan da yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Başkentimizde ücretsiz interneti olmayan köy kalmadı. Çocuklarımızın gözlerinde ışık, yüzlerinde tebessüm oluşmasında emeği geçen, yağmur çamur demeden söz verdiğimiz tarihten önce çalışmalarımızı tamamlayan ve dünyada ilk olmamıza vesile olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.
Başkan Yavaş tarafından hayata geçirilen ve eğitim desteği sağlayan proje ile Başkent’te özellikle kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrenciler ve tüm vatandaşların yararlandığı ücretsiz wi-fi hizmeti Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor.
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