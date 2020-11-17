Mansur Yavaş'tan büyük hizmet! Müjdeyi sosyal medyadan duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle karantinada olup ihtiyaç duyanlara sabah ve akşam yemeği götürecek.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2020 Salı, 17:24
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kovid-19 nedeniyle evlerinde karantinada olan ve gıda temininde zorlananların kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılayacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, “Covid-19 nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılamaya başlıyoruz. İhtiyaç halinde 0530 010 07 50 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla iyileşeceğiz” dedi. 



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