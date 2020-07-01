Mansur Yavaş'tan faturalarını ödemekte güçlük çeken Ankaralılar için çözüm
Mansur Yavaş su faturalarını ödemkte güçlük çeken yurttaşların borçlarını taksitlendirebileceklerini ifade etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sayaç okumaya verilen ara sebebiyle su faturalarını ödeme güçlüğü çeken yurttaşlar için getirdikleri çözümü açıkladı.
Faturlarını ödeme güçlüğü çeken Ankaralıların borçlarını taksitelendirmeleri için ASKİ Genel Müdürlüğü'ne başvurmalarını söyelen Yavaş, "El ele verip zor günleri beraber atlatacağımıza inancımız tam" dedi.
Mansur Yavaş'ın açıklaları şöyle:
"Sevgili hemşehrilerim;
Sayaç okumaya verilen ara sebebiyle su faturalarını ödeme güçlüğü çeken abonelerimizin ASKİ Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde faturalarına taksitlendirme yapılmaktadır.
El ele verip zor günleri beraber atlatacağımıza inancımız tam."
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