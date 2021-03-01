Mansur Yavaş'tan gelen SMS esnafın yüzünü güldürdü
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi dönemi boyunca iş yeri kapanan, gelirinden olan ya da gelir sağlayamayan çeşitli esnaf grupları ve yurttaşlara destek vermeye devam ediyor. Yavaş, salgın nedeniyle kapanan sektör çalışanlarından başvuru yapanlara üçüncü kez nakit ödemesi yapılacağını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başkent’ten başlattığı ve bir başarı hikayesine dönüşen 'iyilik hareketi' giderek yayılmaya devam ediyor.
Başkan Yavaş şimdi de pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ve çalışanlarından Büyükşehir Belediyesine başvuran 16 binden fazla yurttaşa üçüncü kez 500 TL nakit desteği sağlanacağını ve esnaf ile çalışanların hesaplarına 150 TL ekmek parası desteğinin de ek olarak yatırılacağını açıkladı.
ÜÇÜNCÜ ÖDEME HAFTA İÇİ YAPILACAK
Yavaş, esnaf ve çalışanlara kısa mesaj göndererek üçüncü ödemenin bu hafta içi yapılacağını duyurdu.
Gelirinden mahrum kalan esnaf ve çalışanlara Başkan Yavaş adına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen mesajda, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu hafta içi adınıza üçüncü kez 500 TL+150 TL (ekmek parası) nakdi destek yatırılacaktır.
Büyükşehir Belediyesi olarak, bu süreçte imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya ve gücümüz yettiğince destek olmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da sizlerin ve darda kalan tüm hemşehrilerimizin her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreci dayanışma içerisinde aşacak, hep birlikte başaracağız” ifadeleri yer aldı.
SÜREÇ NASIL BAŞLADI?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 29 Kasım 2020’de pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ile yaptığı toplantıda alınan karar doğrultusunda tüm esnafa mesaj atıldıktan sonra gelir seviyesi düşük olan esnaf Büyükşehir Belediyesine destek için başvurdu. Geçtiğimiz iki ay boyunca başvuran esnaf ve çalışanlara Büyükşehir Belediyesi tarafından nakdi ödeme gerçekleştirildi.
KİMLER YARDIMDAN FAYDALANIYOR?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarından Ankara Ticaret Odası'na, esnaf odalarına kayıtlı işletme sahipleri yardımdan faydalanabiliyor, ayrıca pandemiden dolayı işletmesini kapatmak zorunda kalmış esnafta söz konusu yardımdan yararlanıyor!
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