Mansur Yavaş’tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: “Eşit yarınları beraber inşa etmeye devam edeceğiz”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin ardından Twitter üzerinden, “Eşitlik, adalet ve vicdana dair ne varsa yaşatmak en büyük sorumluluğumuzdur” açıklamasında bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararname ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavaş, “Eşitlik, adalet ve vicdana dair ne varsa yaşatmak en büyük sorumluluğumuzdur. Ankara'da kadınlarla yan yana yürümeye, adil ve eşit yarınları beraber inşa etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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