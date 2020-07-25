Mansur Yavaş'tan kurban bayramı öncesi yeni bir kampanya daha

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 08:20

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kurban Bayramı öncesi 'Afiyet Ver' adlı yeni bir kampanya başlattıklarını duyurarak, Halk Ekmek Genel Müdürlüğü’nün Eylül ayından itibaren ihtiyaç sahiplerine konserve şeklinde kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma dağıtımı yapacağını açıkladı.

Yavaş, 'İyilik bulaşıcıdır' diyerek Kurban Bayramı öncesi yeni bir kampanyaya daha imza atarak dayanışma çağrısında bulundu. Yavaş, “Ankara’dan ‘Afiyet Ver’ adıyla yeni bir iyilik hareketi başlatıyoruz. Hiçbir anne-baba eve bir şey götüremediği için çocuklarına karşı mahcup olmasın. Kimse mahzun kalmasın, hiçbir çocuk besinden uzak büyümesin” dedi.

Paketlenmiş kuşbaşı ve kıyma konservelerinin yardımseverler tarafından elektronik ortamda satın alınabileceğini belirten Yavaş, şu bilgileri verdi:

“Ramazan ayında 'İftar Ver' diyerek yola çıktık, 500 bin sofrayı sıcak aş ile buluşturdunuz. Ardından 'Su Ver', 'Bilet Ver' ve 'El Ver' dedik, yüzbinlerce ihtiyaç sahibi ailemizin dertlerine derman oldunuz. Ankara’dan tüm Türkiye’ye yayılan veresiye defteri kapatma kampanyamızda bir oldunuz, hızır oldunuz, hayırlarınızı iyilikle buluşturdunuz. Şimdi mübarek Kurban Bayramı öncesinde yeni bir iyilik hareketi daha başlatıyoruz. Amacımız aynı: Hiçbir anne-baba eve bir şey götüremediği için çocuklarına karşı mahcup olmasın… Kimse mahzun kalmasın, hiçbir çocuk besinden uzak büyümesin. Darda kalan vatandaşlarımızın yüzüne umut, gözüne ışık olmak için bu kez ‘Afiyet Ver’ kampanyamızla iyiliği bulaştıracağız. Hedefimiz Eylül ayı itibarıyla yüzbinlerce kavurma ya da kıymayı paketlenmiş halde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak, onların dertlerine derman olmak. Bugüne kadar bizlere güvendiniz, hayırlarınızı hiç esirgemediniz. Bizler de yine gönülden gönüle köprüler kurarak, iyilik kervanına bir omuz daha vereceğiz. Yine birlikte sevecek, yine birlikte sevineceğiz.”

'AFİYETVER.COM' ADRESİ ÜZERİNDEN SATIN ALINABİLİYOR

Halk Ekmek Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek “Afiyet Ver” kampanyası kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın tespit ettiği gelir seviyesi düşük ailelere ücretsiz olarak sağlıklı ve uzun ömürlü konserve şeklinde kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma dağıtımı gerçekleştirilecek.

İhtiyaç sahibi ailelerin protein ihtiyacının karşılanması amacıyla gıda kodeksine uygun hijyenik koşullarda ve veteriner hekim denetiminde kesilen hayvanlardan elde edilen yaklaşık 1500 gram çiğ etten üretilen 800 gramlık kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konservesinin tamamı ya da yarısı KDV ve hizmet bedeli dahil elektronik ortamda satışa sunuldu.

4 ayrı fiyat seçeneğinin sunulduğu “afiyetver.com” adresi üzerinden;

-Kavrulmuş kuşbaşı paketleri: 400 gram için (paketin yarısı) 32 lira 50 kuruş, 800 gram için 65 TL

-Kıyma paketleri: 400 gram için (paketin yarısı) 27 lira 50 kuruş, 800 gram için 55 TL ödenerek kredi kartıyla satın alınabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kampanya için istatistiki sonuçları “afiyetver.com” adresi üzerinden güncel olarak paylaşacak. Satın alının ürünler 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren evlere teslim edilmeye başlanacak.



