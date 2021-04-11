Mansur Yavaş'tan öğrencileri sevindiren haber
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen ve bu nedenle EBA'ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerin elektrik faturalarını karşılayacaklarını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, sosyal yardım alan, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen ve bu nedenle EBA'ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerin elektrik faturalarını karşılayacaklarını açıkladı.
Yavaş, "Sosyal yardım alan, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen ve bu nedenle EBA'ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerimizin elektrik faturalarını karşılama kararı aldık. Hiçbir imkansızlık çocuklarımızın eğitimine mani olmasın diye elimizden ne geliyorsa onu yapacağız" dedi.
Video Haberler
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
En Çok Okunan Haberler
- Ziya Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt
- Türk gemisine arama
- Covid-19 tablosu açıklandı
- Son anket sonuçlarında çarpıcı oran: Yüzde 76
- Savcıya göre bu soru hakaret
- Siyasi görüşüne inanamayacaksınız
- A Haber'den cenaze provokasyonu
- Dünyaca ünlü rap sanatçısı Earl Simmons yaşamını yitirdi
- Parası olan yurtdışına gidip aşı olabiliyor
- Hesabı garsonlar ödüyor!