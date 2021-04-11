Mansur Yavaş'tan öğrencileri sevindiren haber

11 Nisan 2021 Pazar, 15:04

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, sosyal yardım alan, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen ve bu nedenle EBA'ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerin elektrik faturalarını karşılayacaklarını açıkladı.

Yavaş, "Sosyal yardım alan, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen ve bu nedenle EBA'ya giriş yapamayan çocuğu olan ailelerimizin elektrik faturalarını karşılama kararı aldık. Hiçbir imkansızlık çocuklarımızın eğitimine mani olmasın diye elimizden ne geliyorsa onu yapacağız" dedi.