Mansur Yavaş’tan Şule Çet mesajı: Rahat uyu Şule kızım…
Şule Çet'in katillerinin cezalarının onanması hakkında paylaşımda bulunan Yavaş, "Adalet yerini buldu. Rahat uyu Şule kızım…" dedi.
Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in öldürülmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu’ya ‘kasten öldürmek’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand’a ise tüm suçlarda Aksu’ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onaylandı.
Sosyal medya hesabından kararla ilgili düşüncelerini paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, “Kadın cinayeti sonucu bizlerden koparılan evladımız Şule Çet için verilen hukuk mücadelesinde adalet yerini buldu. Rahat uyu Şule kızım… Bizler, adalet arayan tüm kadınların sesi olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Kürt göstericiler yola atlayınca Johnson kaza yaptı
- Heyecan yaratan görüntü! İstanbul'da böyle görüntülendi
- Ukrayna'da Devlet Başkanlığı önünde kavga: 15 gözaltı
- Ünlü çiftin oğlunu canından eden saldırı anı kamerada
- Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken görüntüsü
- 92 yaşındaki kadına böyle saldırdı!
- Esenyurt'ta korkunç olay!
- Beni yakacaklarını söyleyip boğazıma balta dayadılar!
- Korkunç an! Kaldırımda duran genci böyle çiğnedi
- Hırsızları kovalamak yerine izlemeyi tercih etti