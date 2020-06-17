Mansur Yavaş’tan Şule Çet mesajı: Rahat uyu Şule kızım…

17 Haziran 2020 Çarşamba, 16:45

Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in öldürülmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu’ya ‘kasten öldürmek’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand’a ise tüm suçlarda Aksu’ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onaylandı.

Sosyal medya hesabından kararla ilgili düşüncelerini paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, “Kadın cinayeti sonucu bizlerden koparılan evladımız Şule Çet için verilen hukuk mücadelesinde adalet yerini buldu. Rahat uyu Şule kızım… Bizler, adalet arayan tüm kadınların sesi olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.