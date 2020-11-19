Mansur Yavaş'tan yeni müjde: Çalışmalarımızı hızlandırıyoruz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 45 günde 928 köye ücretsiz interneti ulaştırmış olacaklarını duyurdu.
Kabine toplantısı sonrası yeni tedbirleri açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek” dedi.
Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir duyuru geldi. Bakanlık, resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini belirtti.
“ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRIYORUZ”
Twitter üzerinden uzaktan eğitim konusuna ilişkin açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Evlatlarımızın yüzlerinde gülümse olmak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Uzaktan eğitime devam kararı sonrası 45 günde 928 köyümüze ücretsiz interneti ulaştırmış olacağız” dedi.
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