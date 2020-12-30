Mansur Yavaş'tan yeni yıl mesajı

30 Aralık 2020 Çarşamba, 15:22

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni yılı, yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Yavaş, mesajında, "2021 yılının hak, hukuk ve adaletin egemen olduğu, kısır çekişmelerden uzak, iftiralarla toplumsal huzurun bozulmadığı, bolluk ve bereketin eksik olmadığı, barış ve sevginin hüküm sürdüğü bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Mansur Yavaş, yeni yıl mesajında şunları kaydetti:

"Yeni ve güzel başlangıçların yaşanacağı, sağlık ve mutluluğun hakim olduğu, bereket ve huzur dolu bir yıl geçirilmesi temennisi ile Ankaralıların ve milletimizin yeni yılını kutluyorum.

Ülkemiz ve dünya açısından alışılmıştan çok farklı geçen bir yıl olan 2020’yi hep birlikte geride bıraktık. Pandemi süreci ile hepimizin hayatı değişti, tüm dünya gibi biz de salgın hastalığın zorlu süreçlerini yaşadık. Ülkemizde yaşanan depremlerde ve felaketlerde kaybettiğimiz canlarımıza birlikte üzüldük. Başkent Ankara’da kum fırtınası gördüğümüz günler dahi oldu.

Bir yandan bu zorlu süreci yaşarken bir yandan da milletimizin köklü bir özelliği olan birlik ve beraberlik ruhunun 2020’de yeniden canlandığını gördük. Ankara’da da 'iftar ver', 'afiyet ver', 'el ver', 'su ver', 'bilet ver' ve veresiye defteri kapatma gibi birçok kampanya ile '6 milyon tek yürek' diyerek güçlü bir dayanışma örneği sergiledik. İyiliğin hastalıktan daha bulaşıcı olduğunu hep birlikte yaşadık. Bu süreçte gerek maddi desteklerimizle gerekse diğer desteklerimizle esnafımızın, üreticilerimizin ve tüm Ankaralıların yanında olduk. 'Kimse yatağa aç ve açıkta girmesin' düsturuyla, kimseyi ayırt etmeden, gönülden gönüle bağ kurarak şeffaf bir şekilde hemşehrilerimize hizmet ettik.

Bu birlik ve beraberlik ortamının süreceği ancak başta salgın hastalık olmak üzere tüm olumsuzlukları bir an önce aşacağımız bir 2021 yılı yaşanmasını yürekten temenni ediyorum. Bizler de, Cumhuriyetimizin Başkenti, Türkiye’nin kalbi Ankara’mızı hak ettiği noktalara taşımak, değerlerine değer katmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Gözlerde umut, yüzlerde mutluluk olmak için tüm imkânlarımızla hemşehrilemizin yanında olacağız.

Bu duygularla; 2021 yılının hak, hukuk ve adaletin egemen olduğu, kısır çekişmelerden uzak, iftiralarla toplumsal huzurun bozulmadığı, bolluk ve bereketin eksik olmadığı, barış ve sevginin hüküm sürdüğü bir yıl olmasını diliyor; tüm Ankaralıların ve aziz milletimizin yeni yılını kutluyorum."