ManU sahasında Milan ile yenişemedi

12 Mart 2021 Cuma, 08:00

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United sahasında Milan ile 1-1 berabere kaldı.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 46'ncı dakikasında oyuna dahil olan Amad Diallo Traore, 50'nci dakikada Manchester United'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında Fenerbahçeli eski futbolcu Simon Kjaer, Milan'a beraberliği getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev almadı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarında 20:55 seasında oynanan diğer karşılaşmalarda alınan skorlar ise şöyle:

Dynamo Kiev - Villarreal: 0-2

Slavia Prag - Rangers: 1-1

Ajax - Young Boys: 3-0