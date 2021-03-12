ManU sahasında Milan ile yenişemedi
Manchester United - Milan: 1-1
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United sahasında Milan ile 1-1 berabere kaldı.
Old Trafford'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 46'ncı dakikasında oyuna dahil olan Amad Diallo Traore, 50'nci dakikada Manchester United'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında Fenerbahçeli eski futbolcu Simon Kjaer, Milan'a beraberliği getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev almadı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarında 20:55 seasında oynanan diğer karşılaşmalarda alınan skorlar ise şöyle:
Dynamo Kiev - Villarreal: 0-2
Slavia Prag - Rangers: 1-1
Ajax - Young Boys: 3-0
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