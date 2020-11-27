Maradona için İtalya Serie A'da yas!

27 Kasım 2020 Cuma, 23:59

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. hafta karşılaşmalarında anılacak.

Arjantin'in Tigre kentindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 25 Kasım'da hayatını kaybeden futbolun efsane ismi Maradona, 7 yıl boyunca top koşturduğu İtalya'da farklı etkinliklerle anılmaya devam ediyor.

Serie A yönetimi aldığı kararla, Arjantinli efsanenin, bu hafta sonu oynanacak ligin 9. hafta maçlarında farklı etkinliklerle anılacağını duyurdu.

Serie A'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, maçtan önce takımlar sahada ısınma hareketlerini yaparken, Maradona'nın 1989'daki Bayern Münih karşılaşmasına ısınırken topla yaptığı hareketleri içeren video skorbordlardan gösterilecek.

Maç başlamadan önce sahada Maradona anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve tüm oyuncular sahaya siyah kol bandıyla çıkacak.

Ayrıca Arjantinli efsanenin 10 numaralı formayı giymesine atfen her müsabakanın 10. dakikasında skorbordlarda yeniden Maradona’nın fotoğrafları gösterilecek ve efsane futbolcu 1 dakikalığına bir kez daha anılacak.

Maradona'nın çarşamba günü gelen vefat haberi sonrasında Serie A kulüpleri de taziye mesajı paylaşmıştı.







