Maradona, Netflix'e dava açmaya hazırlanıyor

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 16:36

Netflix'in ünlü İtalyan sinemacı Paolo Sorrentino'nun çekeceği "The Hand of God" ("Tanrının Eli") adlı film için yeşil ışık yaktığı haberleri geçen hafta medyada yer almıştı. Arjantinli futbolcu Diego Maradona 1986 yılında İngiltere'ye attığı ünlü gole atfen yaptığı "Tanrının eli attı o golü" cümlesinden hareketle kendisinden izin alınması gerektiğini ileri sürüyor.

Netflix ise filmin bir spor filmi olmadığını ve Maradona hakkında olmadığını açıkladı. Açıklamaya göre film Sorrentino'nun 1980'li yıllarda Napoli'de geçen gençlik yıllarını anlatan kişisel bir hikayeye dayanıyor.

80'li yıllarda Napoli'de yaşayan Paolo Sorrentino (üstte) tam bir futbol fanatiği.

Öte yandan 80'li yıllarda Maradona'nın Napoli futbol takımının yıldızı olduğu gerçeği meseleyi karmaşıklaştırıyor, zira tam da filmin anlatacağı yıllarda ünlü futbolcu kentin ikonik simgelerinden biriydi. Sorrentino'nun futbol fanatiği olduğu ve Napoli'yi tuttuğu da yine herkesçe bilinen bir durum.

Maradona'nın hukuki temsilini üstlenen avukatları hafta sonu Twitter'dan bir açıklama yaparak bir dava açacaklarını söylediler. Son iddialara karşılık Netflix yeni bir açıklama yapmadı.