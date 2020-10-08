Maraş açılımıyla KKTC’de koalisyon hükümeti dağılırken gözler pazar günkü oylamada

08 Ekim 2020 Perşembe, 06:00

Doğu Akdeniz’de gerilim sürerken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) siyasi tansiyon yüksek. KKTC’de bu pazar günü ilk turu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adaylarından Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’ın önceki gün Ankara’ya giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte “Maraş açılımında” bulunması koalisyon ortağı Halkın Partisi’nin (HP) hükümetten çekilmesine yol açtı.

HP kanadından Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı olan, cumhurbaşkanlığı seçiminde iddialı 4 aday arasında yer alan Kudret Özersay, Başbakan Tatar’ın tutumuna tepki gösterdi. Özersay, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Tatar’ın Ankara’ya giderek Maraş açılımında bulunmasından son anda haberdar olduğunu söyledi. “Daha önce defalarca ‘Kapalı Maraş’ta seçime sayılı günler kala atılacak herhangi bir adım ancak ve ancak bu kadar önemli bir projenin seçim malzemesi yapılması ve zarar görmesi sonucunu doğurur’ demiştim. Şimdi tam da öyle bir noktadayız. Bugün bu ülkede tek başına iktidar değil bir koalisyon olduğunu ve bu kadar önemli kararların birlikte alınmasının şart olduğunu belli ki Sayın Tatar halen daha anlayamamış, öğrenememiştir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar ise “HP’nin insanımızın özlemle beklediği Türkiye’den yeniden ülkemize su gelmesinin gerçekleştiği, Maraş’ın tarihi bir kararla Türkiye’nin de tam desteği ile açıldığı gün hükümetten çekilme kararı alması bize göre ülke yararına doğru bir karar değildir” dedi.

İKİNCİ TUR GÖRÜLÜYOR

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 11 Ekim Pazar günü yapılacak. Toplamda 11 adayın yarıştığı seçimde 198 bin 867 seçmen 738 sandıkta oy kullanacak. Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Herhangi bir adayın ilk turda bu oy oranına ulaşamaması halinde, ikinci tur en çok oy alan iki aday arasında 18 Ekim Pazar günü yapılacak.

Oy pusulasındaki sırayla Cumhurbaşkanı adayları şöyle: Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Kudret Özersay (Bağımsız), Mustafa Akıncı (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız).

KKTC’de yapılan son dönem kamuoyu araştırmalarının sonucu seçimin ikinci tura kalacağını ve şimdiki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar’ın yarışacağını öngörüyordu. Ancak Başbakan Tatar’ın, koalisyon ortağı ile görüşme yapmadan tek başına hareket ederek Ankara’ya gitmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte Maraş konusunda açılımdan söz etmesi nedeniyle, seçmenlerin tercihlerinde değişim olabileceği görüşleri de dikkat çekiyor. Kimi çevrelerde Ankara’nın; Akıncı ile Özersay’ı dışta bırakarak, Tatar’la birlikte Maraş açılımında bulunması “KKTC halkının iradesine müdahale” olarak nitelendiriliyor ve bu tepkinin sandığa yansıtılması yönünde yoğun bir kampanya yürütülüyor. Kimi yorumda kampanyaların etkili olması halinde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Erhürman ile bağımsız adaylardan Özersay’ın oylarında artış olabileceği savunuluyor.

AB VE RUSYA’DAN TEPKİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Maraş kararının BM ateşkes uzlaşısına yönelik ciddi bir ihlal olduğunu savundu. Doğu Akdeniz’deki gerilime atıf yaparak böyle bir adımın çözüme yönelik çabaları daha da zora sokacağını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Maraş sahilinin açılması kararının kabul edilemez olduğunu, gelişmeden kaygı duyduklarını belirtti. Güney Kıbrıs medyasında yer alan haberlerde ise Anastasiadis yönetiminin Maraş’ın açılmaması için yoğun diplomasi trafiği yürüttüğü ancak Almanya, İngiltere ve ABD’nin girişimlerinin Ankara üzerinde başarılı olmadığını yazdı. Kapalı Maraş’a yönelik adım dün Rum Ulusal Konseyi’nin de ana gündemi oldu. GKRY hükümet sözcüsü, Kapalı Maraş’la ilgili atılan adımdan geri dönülmesi çağrısı yaptı.