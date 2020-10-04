Maraton İzmir'e çok yakıştı

04 Ekim 2020 Pazar, 14:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kentin ilk uluslararası tam maratonu coşkulu bir havada gerçekleşti. Maraton İzmir'de koronavirüs salgını nedeniyle sıkı pandemi önlemleriyle yapılan 42 ve 10 kilometrelik iki koşu renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık bin kişinin katıldığı koşuda 16 yaşından 65 yaşına kadar her yaştan sporcunun olduğu yarış kentte coşku yarattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay 42 kilometrelik tam maratonu tamamlarken, 10 kilometrelik yarışta koşanlar arasında İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge de vardı. Genel klasman sporcuları Kültürpark'ta yapılan törende ödüllerini aldı. Törene Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu da katıldı.

Uluslararası İzmir Maratonu'nda (Maraton İzmir) 42 kilometrelik tam maraton sabah saat 07.30'da Lozan Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun start vermesiyle başladı. Atletler, Lozan Meydanı-Karşıyaka Atatürk Anıtı-İnciraltı Kent Ormanı-Lozan Meydanı arasındaki güzergahta 42 kilometreyi tamamladı. Maratonda erkeklerde Kenya'dan Sang Benard Cheruiyot birinci, Burundi'den Olivier Irabaruta ikinci, Kenya'dan Denis Kipngeno Chirchir üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Kenya'dan Judith Jeptum Korir, ikinciliği aynı ülkeden Lucy Karimi ve üçüncülüğü ise Etiyopya'dan Zerfie Limeneh Tesema elde etti. Yine Lozan Meydanı'ndan başlayan 10 kilometrelik koşuda ise kadınlarda Rus Natalia Gyurten birinci, Esra Nur Gökçek ikinci, İpek Öztosun üçüncü oldu. Erkeklerde Ömer Alkanoğlu birinciliği, Murat Emektar ikinciliği, Alper Demir üçüncülük madalyasını kazandı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİ ARASINA GİRECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, tarihi bir güne tanıklık edildiğini söyleyerek "Maraton, İzmir tarihinde ilk kez koşuluyor. Hepimiz heyecanlıyız. Pandemi nedeniyle katılım için bir kota koyduk ve bugün 42 ve 10 kilometrede bin kişiyle koştuk. İzmir'deki parkur, eğimi nedeniyle dünyadaki hızlı parkurlarından biri. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bizi çok heyecanlandıracak maratonlara ev sahipliği yapacağız. Hızlı parkurları elit atletler tercih ediyor ve bu da maratonun popülerliğini artırıyor. Biz hem katılım oranı hem de keyifli bir parkur olması nedeniyle Maraton İzmir'in Türkiye'nin en iyi maratonları arasına gireceğini düşünüyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, spor kenti İzmir'e uluslararası organizasyon kazandırmak için çalıştıklarını ve önümüzdeki dönemde bu organizasyonların yapılacağını söyledi. Odaman, "#bizkoşarız Sanal Koşu Kulübü'müz var. Biz herkesi hareketliliğe çağırıyoruz ve İzmirlileri koşmaya teşvik ediyoruz. Her koştukları kilometre için iki puan kazanacak ve bu puanların karşılığında hediyelerle karşılaşacaklar. Herkesi bizkoşarız.org platformuna davet ediyoruz. Bu platform üzerinden tüm sene boyunca koştukları kadar ödül kazanabilirler" ifadelerini kullandı.

Maraton için sıkı pandemi önlemleri alındı. Kültürpark'taki etkinlik alanına tek bir noktadan girişe izin verildi. Yarış alanına giren herkesin ateş ölçümleri yapıldı. Isınmalarda 1.5 metrelik sosyal mesafeye dikkat edildi. Startlar dörder kişilik gruplar halinde 5'er saniye arayla verildi. Her grubun arası 5 metre olarak tutuldu. Yarışta 42 kilometrelik koşuda birincilere 10'ar bin Dolar olmak üzere tüm dereceye girenlere ödül dağıtıldı.





