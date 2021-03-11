Maratonİzmir için geri sayım başladı

11 Mart 2021 Perşembe, 14:10

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği ve geçtiğimiz yıl İzmir tarihinde ilk kez koşulan Uluslararası İzmir Maratonu’nun ikincisi, 11 Nisan’da “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz” sloganıyla düzenlenecek. Birleşmiş Milletler’in liderlik ettiği ve sürdürülebilirliği hedefleyen maddeler “Yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar, amaçlar için ortaklıklar başlıklarını taşıyor. Uluslararası nitelikteki Maratonİzmir’in ana sponsorluğunu Adidas üstlenirken, Skoda araç, Pürsu su, Medicana sağlık, Carraro bisikletli doktor ve bisikletli su dağıtıcıları, Züber ve Plugger ise tedarik sponsoru olarak yer alacak.

“MARATONLAR KENT TANITIMINDA ÖNEMLİ ROL ROL ÜSTLENİYOR"

Maratonİzmir’in tanıtım toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Ali Aksu, Adidas Pazarlama Direktörü Onur Demircan, Pürsu Genel Müdürü Hakan Çelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün katılımıyla Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlendi.

SOYER'DEN MARATONA DAVET

Basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sporun birleştirici gücüne inanarak İzmir genelinde herkesin spora erişimini kolaylaştırmak için birçok adım attıklarını söyledi. İzmir’i dünyayla buluşturmak ve sporu il genelinde teşvik etmek için uluslararası spor organizasyonlarına özel önem verdiklerini belirten Tunç Soyer, 9 Eylül Yarı Maratonu ve 19 Mayıs Koşularını, Maraton İzmir ile taçlandırmaya devam ettiklerini dile getirdi. Geçen yıldan bu yana devam eden küresel pandeminin, spor alanında da büyük tahribat yarattığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine pandemi sebebiyle fiziksel koşuya katılamayan sporcular için düzenlenen Türkiye’nin ilk sanal koşu platformu “BizKoşarız”ı bu yıl da hayata geçireceklerini müjdeledi. Başkan Soyer, “ Böylece dünyanın neresinde olursa olsun sporcuların Maraton İzmir coşkusunu yaşayabilmesine, koştuğu her kilometre için puan toplayıp ödül kazanmasına imkân sağlıyoruz” diye konuştu.

Maraton İzmir’in, kentin en önemli markalarından biri olacağına, parkur avantajı, organizasyon kalitesiyle kısa sürede 7’den 70’e herkesin koşacağı dünyadaki sayılı maratonlar düzeyine ulaşacağına yürekten inandığı da söyleyen Tunç Soyer, herkesi 11 Nisan’da Maraton İzmir’in coşkusunu yaşamaya davet etti. Soyer, organizasyona destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve sponsorlara teşekkür etti.

Soyer, geçen yıl düzenlenen maratona Afrikalı sporcuların katıldığını ve performanslarının çok iyi olduğunu belirterek, “Geçen yıl düzenlenen maraton çok güzel geçmişti. Fakat gördünüz Afrikalı atletler var. Maratona katılmak isteyenlere uyarıda bulunmak istiyorum. Tekrar düşünsünler. Çünkü felaketler. Ben de geçen yıl katılmıştım ama bu yıl bir kez daha düşüneceğim. Çünkü onlarla beraber koşmak zor olabilir. Katılacakların onların performansını göz önünde bulundurarak katılsınlar diyorum. Sabırsızlıkla ve büyük bir heyecanla bu koşuyu bekliyorum” dedi.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

“Sürdürülebilir bir dünya için koşuyoruz” sloganıyla 11 Nisan’da düzenlenecek Maratonİzmir’e pandemi şartları nedeniyle 10 kilometrelik yarışa 750, 42 kilometrelik yarışa 450 kişilik kontenjan ayrıldı. 15 Şubat tarihinde başlayan kayıtlar www.maratonizmir.org adresinde devam ediyor. Maratonİzmir’e aktif olarak katılamayanlar ise www.bizkosariz.org adresi üzerinden kayıt oluşturarak maratonu sanal ortamda koşabilecek.