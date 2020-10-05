Maratonİzmir'de müthiş kapanış

05 Ekim 2020 Pazartesi, 11:54

İzmir tarihinin ilk uluslararası tam maratonu olan Maratonİzmir'de kupalar sahiplerini buldu. Dün koşulan maraton sonrası akşam Havagazı Fabrikası'ndaki törende dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin spor kenti hedefinde önemli yeri olan maratonda hem yaş kategorileri, hem de 10 kilometre ve 42 kilometre yarışlarında sıralamaya giren sporcular Havagazı Fabrikası'ndaki törende kürsüye çıktı. Yaklaşık 3 saat süren ödül töreninde maratona destek veren sponsorlara da teşekkür plaketleri verildi.

Sporculara madalya, kupa ve ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Ali Aksu dağıttı. Maratonİzmir'de 42 kilometre erkeklerde Kenyalı Sang Bernard Cheruiyot, kadınlarda ise aynı ülkeden Judith Jeptum Korir birinci olarak 10'ar bin Dolar ödül kazanmıştı.