Maratonizmir'in bu yılki teması sürdürülebilirlik

19 Şubat 2021 Cuma, 11:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği ve geçtiğimiz yıl İzmir tarihinde ilk kez koşulan Uluslararası İzmir Maratonu’nun ikincisi, 11 Nisan’da “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz” sloganıyla düzenlenecek. Birleşmiş Milletler’in liderlik ettiği ve sürdürülebilirliği hedefleyen maddeler “Yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar, amaçlar için ortaklıklar başlıklarını taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay başkanlığında gerçekleştirilen teknik toplantıda, bu 17 maddenin Maratonİzmir’de kilometre taşları olarak kullanılması yönünde karar alındı.

İZMİR'İN MARKA DEĞERİ İÇİN ÖNEMLİ

Tarihi Asansör Binası’ndaki toplantıya Tugay’ın yanı sıra; Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman ve Atletizm İl Temsilcisi Hikmet Öncel katıldı. İzmir’in marka değeri için Maratonİzmir’in büyük önem taşıdığını vurgulayan Genel Sekreter Yardımcı Tugay, “Geçen yıl çok önemli bir adım attık ve Maratonİzmir’i, Ormanİzmir ile birleştirerek yaşadığımız büyük yangın sonrası ağaç dikme kampanyası düzenledik. Şimdi ise Birleşmiş Milletler’in uluslararası kalkınma hedefleri ile koşacağız. Maratonİzmir’in, güzel kentimizin en önemli markalarından biri olacağına, parkur avantajı ve organizasyon kalitesiyle 3 yıl içinde dünyadaki sayılı maratonlar düzeyine ulaşacağına inanıy oruz” dedi. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, çok iyi bir planlamayla başarılı bir organizasyon yapmaya hazır olduklarını belirtirken, Spor Kulübü Başkanı Odaman ise tüm hazırlıkların tamamlandığının altını çizdi. Diğer yandan İzmir Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici de 28 Eylül 2020’de İzmir’e atandığını, 4 Ekim’deki İzmir’in ilk maratonuna katıldığını ifade ederek, “İş birliği yapmaya hazırız” mesajını verdi.

PARKUR REVİZE EDİLDİ

2020’de Maratonİzmir’e katılan sporcuların da görüşleri alınarak 42 kilometrelik parkurun Karşıyaka bölümünde değişikliğe gidildi. Daha önce Karşıyaka girişindeki Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’ndaki maraton geri dönüşü noktası, Bostanlı Vapur İskelesi’ne kaydırıldı. 10 kilometrelik parkurda ise Şair Eşref Bulvarı’ndaki eski İZFAŞ binası önünden yarışa başlayacak sporcular, yarışın 5’inci kilometresine denk gelen Karantina Alt Geçidi’nden dönerek tek tur şekilde başlangıç noktasında yarışı tamamlayacaklar.

“Sürdürülebilir bir dünya için koşuyoruz” sloganıyla 11 Nisan’da düzenlenecek Maratonİzmir’e pandemi şartları nedeniyle 10 kilometrelik yarış için 750 koşucu, 42 kilometrelik yarış için 450 koşucu olmak üzere kontenjan ayrıldı. Kayıtların 15 Şubat’ta açıldığı hatırlatılırken, 42 kilometrelik yarışa 74, 10 kilometrelik yarışa da 217 koşucunun kayıt yaptırdığı açıklandı. Kayıtlar, www.maratonizmir.org adresinde devam ediyor. Maratonİzmir’e aktif olarak katılamayanlar ise www.bizkosariz.org adresi üzerinden kayıt oluşturarak maratonu sanal ortamda koşabilecek.