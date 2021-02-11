Marcao tehditlere tepki gösterdi

11 Şubat 2021 Perşembe, 11:40

Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 3-2 mağlup ayrılırken, ikinci yarının ilk dakikalarında penaltıya sebep olan Marcao sosyal medya üzerinden bazı taraftarların eleştirilerine ve hakaretlerine maruz kaldı. Brezilyalı oyuncu sosyal medyadan kendisine ve ailesine gelen mesajlara tepki gösterirken kendi Instagram hesabı üzerinden ‘’ taraftarlara ‘’ başlıklı bir yazı yayınladı. Marcao, ‘’ Bugün hiçbirimiz için kolay bir gün değildi. Bu formaya saygı duyuyorum ve bugüne kadar Galatasaray için her şeyimi ortaya koydum. Tüm bunlardan sonra, maçta sebep olduğum penaltıdan dolayı özür dilemem gerekiyor. Bu kulüp için mücadele eden herkes çok çabalıyor ve beni tanıyanlar bilir ki bu yaşananlar beni gelişmek ve çalışmak için motive ediyor. Ancak bazı şeyleri netleştirmemiz gerekiyor. Benim hatam yüzümden aileme yapılan eleştirileri ve tehditleri kabul etmiyorum. Sahada olan olaylara ailemin karıştırılmasını istemiyorum. Tüm taraftarlara saygı duyuyorum, sizlerin de aileme saygı duymasını istiyorum. ‘’ ifadelerini kullandı.

Marcao’nun eşi Pan Teixeira da kendisine gelen eleştirileri paylaşırken, ‘’ Kınıyorum, taraftar bile değil. ‘’ dedi. Teixeira, 2019’da oynanan ve 2-2 biten Ankaragücü maçı sonrasında gelen ‘’ Evinize dönün. ‘’ eleştirilerine, ‘’ Hiçbir yere gitmiyoruz. Burası bizim evimiz.’’ yanıtını vermişti.