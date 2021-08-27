Marcao'nun Tahkim Kurulu'na başvurusunun perde arkası

27 Ağustos 2021 Cuma, 10:14

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Marcao'ya verilen 8 maç men cezasını onadı. Bunun üzerine Galatasaray, Marcao'nun 8 maçlık cezası için Tahkim Kurulu'na başvurmayacağını açıklamıştı. Nitekim Galatasaray başvuruda bulunmadı ancak Marcao'nun dosyası yine de değerlendirildi. Bunun üzerine TFF'ye yakın çevreler Galatasaray'ı sözünde durmamakla suçladı. Bu olayın perde arkasına Cumhuriyet.com.tr ulaştı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Marcao bireysel başvuru hakkını kullandı ancak Tahkim Kurulu oy çokluğu ile Marcao'nun başvurusunu kabul etmedi. Bir oy farkla Marcao'nun 8 maçlık cezası onaylandı. Böylelikle Galatasaray değil, Marcao başvuruda bulunmuş oldu.

NE OLMUŞTU?

Giresunspor - Galatasaray maçında Marcao, uzak mesafeden takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun üzerine doğru koşarak ona saldırmış, kafa ve yumruk atmıştı. Ardından Brezilyalı stoper kırmızı kart ile oyun dışı kalmıştı.