Galatasaray'dan Marcao kararı!

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:50

Galatasaray, GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması nedeniyle oyundan atılan Marcao'nun tedbiren takımdan ayrı olarak çalışacağını ve kendisi hakkındaki cezanın daha sonra tebliğ edileceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira’nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız.

2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Pazartesi günü Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta Brezilyalı oyuncu Marcao, 63. dakikada yaşanan bir tartışma sonucu takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu darp etmiş ve oyundan atılmıştı. Marcao, olay sonrasında PFDK'ye sevk edilmişti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu bir aile meselesidir. Teknik direktör ve takım kaptanlarımızla görüşerek Marcao'yu gereken cezayı vereceğiz. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın.

Dışarıda gelişen olayları çok yakından takip ediyoruz. Hiç kimse unutmasın ki, Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Dışarıda sadece kendi hevesleri için Galatasaray’da alınması istenen aksiyonları da kimse Galatasaray’a dikte edemez. Yönetim olarak Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olayı tasvip etmediğimizi belirttik. Kulübün disiplin talimatı gereği yapılması gerekenler yapılıyor."