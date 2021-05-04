Real Madrid'in yıldızı Marcelo İngiltere iznini aldı

İngiliz basını Reuters'ın haberine göre, sandık görevlisi olarak seçildiği için Madrid'te bulunan Marcelo, ana sandık görevlisinin gelmesiyle birlikte İngiltere'ye dönüş iznini aldı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2021 Salı, 11:35
Real Madrid'in yıldızı Marcelo İngiltere iznini aldı
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İngiliz basını Reuters'ın haberine göre, sandık görevlisi olarak seçildiği için Madrid'te bulunan Marcelo, ana sandık görevlisinin gelmesiyle birlikte İngiltere'ye dönüş iznini aldı.

Marcelo, Madrid bölge seçimlerinde sandık görevlisi olarak seçildiği için, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea'ye karşı forma giyemeyecekti. 

Son habere göre, ana sandık görevlisinin gelmesiyle birlikte Marcelo İngiltere'ye gitmek için gerekli izni aldı. Marcelo, yarın oynanacak Chelsea maçında Zinedine Zidane'ın şans vermesi halinde forma giyebilecek. 



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