Portekiz medyasından flaş Ronaldo iddiası

04 Mayıs 2021 Salı, 10:18

Portekiz'in Record Gazetesi, Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Gazeteye göre, Serie A takımlarından Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, kariyerini futbola başladığı kulüp olan Sporting Lizbon'da tamamlamak istiyor.

Haberde yer alan iddiaya göre, Haziran 2022'ye kadar Torino ekibi Juventus ile sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, 40 yaşına kadar futbola devam etmek istediğini belirtmiş.

Transfer döneminde adından sıkça söz edilecek olan Ronaldo'nun, kariyerine nerede devam edeceği ise belirsizliğini koruyor.

Portekizli yıldız bu sezon Juventus'ta 30 resmi maçta 27 gol atıp, 2 de gol pası üretmiş.