Mardin'de 2 mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerindeki 2 kırsal mahalle ve mezralarında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, 08 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21.30'dan itibaren Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi ile mezralarında, Derik ilçesi Çayköy Mahallesi ile mezraları ve kırsal alanlarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Video Haberler
- Davutoğlu'ndan Berat Albayrak çıkışı
- Kırdığı kameraya böyle yakalandı!
- 23 yaşındaki genç kadına markette dehşeti yaşattı
- İmamoğlu paylaştı: İstanbul Sözleşmesi yaşatır
- Kargocudan skandal hareket! Büyük tepki topladı
- Meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı
- CHP'li Adem: Patates 50 kuruş, maliyeti 80 kuruş
- Babacan'dan ekonomideki gidişata dair çarpıcı açıklama
- Şaşkına çeviren olay! Penisinden çıktı, tam 29 adet
- Bursa İstanbul karayolunda korku dolu anlar