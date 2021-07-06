Mardin'de doktor evinde ölü bulundu
Mardin Devlet Hastanesinde görevli Uzman Doktor Mehmet Ragıp Ekmen, evinde ölü bulundu.
Mardin Devlet Hastanesi’nde iki yıldır görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Ragıp Ekmen (32), sabah hastaneye gelmedi. Hastane yönetimi ve mesai arkadaşlarının telefonla aramalarına rağmen, evde yalnız yaşayan Doktor Ekmen’den haber alınamadı.
KALP KRİZİ ŞÜPHESİ
Hastanedeki mesai arkadaşlarının endişe etmesi üzerine, durum polise bildirildi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca, çilingir yardımıyla içeri girdi. Polis ekipleri, evde Doktor Ekmen’in cansız bedeniyle karşılaştı. Ekmen’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülürken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Haberler
- Doktor hakkında 'tehdit' ve 'hakaretten' 4 yıla kadar hapis istemi
- YÖK: "Cumhurbaşkanı’na verilen fahri doktoraların verisi yok"
- Yaralı doktor ile saldırgan arasındaki boğuşma anı kamerada
- Endonezya'da Sinovac aşısı olan 350 doktor ve sağlık görevlisine koronavirüs bulaştı
- Barut: Doktorlara ödenen para neden geri isteniyor?
Video Haberler
- Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı
- Yaralı şahinleri iyileştirip özgür bıraktı
- Yamaç paraşütçüsü, kalkış sırasında düşüp kolunu kırdı
- Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
- 'Yazlık Saray' yorumu: Yapılabilinir. Yani ne olacak?
- 36 yolcu taşıyordu! Korku dolu anlar
- AKP'li Ünal ile görüşmüşlerdi! Yuhalanarak kovuldular
- Bahşiş için düğün konvoyunu durduran kişiyi dövdüler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
En Çok Okunan Haberler
- Exxen'le anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan açıklama
- Akbank mobil çöktü mü? Akbank'tan açıklama geldi
- Aşı olmayanlara ilk kötü haber geldi
- Yaşamına son veren İlyas Tetik'i üzen olay
- Soylu'nun istifası iddiasında Binali Yıldırım ayrıntısı
- AKP'de büyük kopuş yaşandı! Son anket sonuçları kritik
- Emniyetten kimlik genelgesi: Fotoğrafsız gidilemeyecek
- Diyanet, israfta tam gaz ileri
- Kredi yapılandırmada yeni yönetmelik
- 'Endişe verici varyant' resmen Türkiye'de