Mardin'de 'tam kapanma' sessizliği
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Mardin'in cadde ve sokakları, boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadelede, ülke genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma'nın ilk günü Mardin'de sessizlik hakim oldu.
Kentte sadece kısıtlamadan muaf olanlar dışarı çıkarken, güvenlik güçleri ise denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, cadde ve kavşaklarda kurdukları uygulama noktalarında sokağa çıkanların kısıtlamadan muaf olup, olmadıklarına bakarak, kural ihlalleri yapanlara ise cezai işlem uyguladı.
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