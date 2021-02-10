Mardin'deki Süryani kilisesi satılığa çıkarıldı

10 Şubat 2021 Çarşamba, 11:18

Dillerin ve dinlerin kesiştiği şehir Mardin'in Artuklu İlçesinde bulunan, Süryani Kilisesi olarak da bilinen 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mor Yuhanna Kilisesi internet üzerinden satışa çıkarıldı. Kilisenin içinde 3 din adamına ait mezar, dışarıya açılan iki ayrı tünel de bulunuyor. Bugün ibadet yapılmayan kilise uzun süre boyunca marangoz atölyesi olarak kullanılmış. Kilisenin içinde atölyeden kalan eşyalar duruyor. Tahribata uğrayan kilisede haç armaları ve işlemeler belirgin şekilde duruyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma alanı olduğu tescillenen 1700 yıllık kilise binasının, emlak ve otomobil satışı yapılan bir internet sitesi üzerinden, 7 milyon 250 bin TL'ye satılığa çıkarıldı. Kilisenin satış ilanda, "Mülk şahsa ait özel bir mülktür" bilgisi verildi. Kilisenin İbrahim Aycun'dan oğlu Murat Aycun'a miras kaldığı belirtildi. Aycun, kiliseyi, beş yıl önce ve geçen yıl ekim ayında da aynı fiyattan satışa çıkarmıştı.

"KİLİSE İBADETHANE DIŞINDA BİR ŞEY OLURSA BERBAT OLUR"

Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, "Mardin dinlerin, kültürlerin şehridir. UNESCO'ya aday bir şehirdir. Yarın herkes bir tapu çıkarsa, Mardin'e diller, dinler şehri demenin bir anlamı kalmıyor" sözleriyle sitem etti. Kuryakus Ergün, kilisenin tapusunun bulunduğu Aycun'un zararının devlet tarafından karşılanıp kilisenin Süryanilere bırakılmasını isteyen Ergün, "Süryani cemaatinin yapı için istenen bedeli vermesi mümkün değil" dedi.

Süryani Cemaati Yönetim Kurulu Başkanı İliye Kırılmaz da "Uydurma bir tapu alınmış. Devletin insafına bırakıyorum. Çok üzgünüm" dedi.

"İKTİDAR KORUMUYOR, SEYİRCİ KALIYOR"

Kilise daha önce satışa çıkarıldığında araştırılması için çaba gösteren HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, şunları söyledi:

"Ülkelerin bütün inançlara eşit mesafede yaklaşması, ibadet yapılan yerlerinin ve tarihi eserlerin nereden, hangi inançtan geldiğine bakmadan koruması lazım. Türkiye'de iktidar, tam tersine araştırmayıp incelemeyip mevcut duruma sessiz sedasız seyirci kalıyor" diyerek iktidarı eleştirdi. İpekyüz, "Bu olaya herkesin karşı çıkması lazım. Kilise nasıl özel mülkiyete dönüştü? Kendi inançları dışındaki diğer inançların yerleri satın alınabilir, özel mülkiyete dönüştürülebilir ve herkes seyirci kalabilir..."

"GAYRİMÜSLİMLERİN ESERLERİ ÜZERİNDEN KAÇAKÇILIK VAR"

İpekyüz, "Zamanında insanlar bu toprakları terk etmek zorunda kadılar, kalan ibadet yerlerine de birileri el koydu. Burada mevcut durumu kötüye kullanım söz konusu. Devletin mülk sahipleriyle konuşması, kilisenin ibadete dönüştürülmesi gerekli. Kültür Bakanlığı'nın devreye girip satış ilanını kaldırtması ve yasal düzenlemeler yapılması lazım" sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

"Türkiye'de tarihi eser kaçakçılığı sorunu var. Bu tarihi eser kaçakçılığı, Müslüman olmayanların eserleri üzerinden gerçekleşen bir tarza dönüşmüş" diyen İpekyüz, "Birçok yerde kilise satışlarını, inanç yerlerinin harabeye dönüşmesini, başka amaçla kullanıldığını görüyoruz" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.