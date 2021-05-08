Mardin'in Nusaybin ilçesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA
08 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:42
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Jandarma, polis, istihbarat, SİHA, İHA, uçak, topyekün sahadayız" ifadelerini kullandı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler